Un dron del Ejército de Israel se estrella cerca de la frontera con la Franja de Gaza

Archivo - Varios cazas F-35 sobrevolando Israel. - Nir Alon/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un dron del Ejército de Israel se ha estrellado este miércoles cerca de la Franja de Gaza, según han confirmado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que han afirmado que el aparato ha impactado en un espacio abierto tras un "fallo técnico".

"Un aparato aéreo no tripulado se ha estrellado hace poco en un espacio abierto en la zona occidental del Néguev tras sufrir un fallo técnico", ha señalado en un breve mensaje en su cuenta en la red social X, donde ha recalcado que "no hay temor a filtraciones de información ni víctimas".

Asimismo, ha resaltado que hay ya militares en camino hacia el punto en el que se ha estrellado el aparato para "recuperar la aeronave". "El incidente está siendo investigado", ha apostillado, sin dar más detalles al respecto.