Un dron del Ejército de Israel se estrella por error en el sur de Líbano

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado este miércoles de que uno de sus vehículos aéreos no tripulados se ha estrellado por error en el sur de Líbano, si bien estos hechos no conllevan una hipotética filtración de información sensible.

"Un dron de las FDI se ha estrellado hoy temprano en territorio libanés debido a un fallo técnico. No hay temor de que se produzca un incidente de seguridad ni de que se produzca una fuga de información", ha manifestado el Ejército de Israel en sus redes sociales.

Asimismo, las Fuerzas Armadas israelíes han destacado que "el incidente está siendo investigado" por las autoridades competentes.

Más tarde, fuentes del diario libanés 'L'Orient-Le Jour' han asegurado que las FDI han llevado a cabo un ataque sobre la zona donde había caído su propio dron con el aparente objetivo de destruirlo para evitar que cayera en manos enemigas.