Un dron explosivo alcanza la sede en Bagdad del Servicio de Inteligencia de Irak

Archivo - Imagen de archivo de un militar iraquí en Bagdad - Ameer Al Mohammedaw/dpa - Archivo

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un avión no tripulado con carga explosiva ha alcanzado esta mañana la sede del Servicio de Inteligencia de Irak en la capital del país, Bagdad, de momento sin que haya constancia de víctimas.

El impacto ha ocurrido sobre las 10.15 de la mañana, hora de Irak, una menos en España peninsular y Baleares, en el barrio bagdadí de Mansur, donde se encuentra la sede de la agencia, ha explicado el departamento de comunicación de las fuerzas de seguridad iraquíes.

Las autoridades iraquíes no han dado por ahora más información sobre un incidente que ocurre en uno de los momentos más críticos que el país atraviesa en años por el impacto de la guerra de Irán.

Las enormemente influyentes milicias proiraníes del país están ahora levantadas en armas en apoyo a Teherán. Este viernes, sin ir más lejos atacaron un centro de apoyo logístico utilizado por diplomáticos estadounidenses, ubicado en las proximidades del Aeropuerto Internacional de Bagdad.