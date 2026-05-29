Rumanía reúne a su consejo de defensa para analizar "implicaciones de seguridad" del impacto de un dron ruso

Archivo - El presidente de Rumanía, Nicusor Dan, en Bruselas (archivo) - Europa Press/Contacto/Nicolas Landemard - Archivo

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rumanía, Nicusor Dan, ha convocado este viernes una reunión del Consejo Supremo de Defensa Nacional para analizar las "implicaciones de seguridad" del impacto de un dron contra un edificio residencial en la ciudad de Galati, cerca de las fronteras con Ucrania y Moldavia, un suceso que ha dejado dos heridos y del que Bucarest ha acusado directamente a Rusia.

El organismo ha publicado un breve comunicado en el que ha indicado que el presidente ha convocado este encuentro a las 11.00 horas (la 10.00 horas en la España peninsular e Islas Baleares) en el Palacio de Cotroceni, de cara a "analizar las implicaciones de seguridad causadas por el incidente con un dron en Galati y las medidas para reforzar la defensa del espacio aéreo rumano".

El mandatario ha recalcado en otro comunicado que el objetivo del encuentro es "analizar las implicaciones del incidente más grave que ha afectado al territorio nacional desde el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania" y ha adelantado que "se ordenarán medidas proporcionales para la Federación Rusa". Además, ha trasladado su apoyo a los heridos y a los residentes en Galati.

"La naturaleza sin precedentes de este suceso exige una respuesta firme, coordinada y proporcionada, a nivel nacional, de aliados e internacional", ha dicho Dan, quien ha argumentado que el incidente "es una consecuencia directa de la guerra de agresión desatada por Rusia contra Ucrania, de la manera irresponsable e indiscriminada en que Moscú opera estos sistemas de armas en las inmediaciones de las fronteras de la OTAN, así como de su sistemático desprecio por el Derecho Internacional".

"No cabe duda sobre el autor y la causa de esta agresión", ha dicho, antes de defender la respuesta del Ejército rumano ante el suceso y argumentar que el aparato no fue derribado debido a que "se adoptó la decisión de no atacar el objetivo porque no existían las condiciones para permitir su destrucción sin el riesgo de poner en peligro de forma significativa la seguridad de la población civil".

En este sentido, ha desvelado que Bucarest ha presentado una petición formal a la OTAN para que trasladen a su territorio "capacidades adicionales contra drones" para reforzar las capacidades defensivas y ha adelantado que presentará el caso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde denunciará "las brutales y reiteradas violaciones del Derecho Internacional por parte de Rusia".

El propio Dan ha mantenido a primera hora del día una conversación con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para abordar lo que ha descrito como "el incidente de seguridad más grave en territorio rumano" desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

"He condenado firmemente esta inaceptable violación de la soberanía de Rumanía. Toda la responsabilidad recae en la Federación Rusa, cuyo comportamiento revela un desprecio total por el Derecho Internacional y la seguridad de los ciudadanos de un Estado de la OTAN", ha apuntado en un mensaje publicado a través de redes sociales.

Asimismo, ha dado las gracias a Rutte y a los Estados miembro de la Alianza Atlántica por su "solidaridad", al tiempo que ha reseñado que ambas partes "han acordado mantener una coordinación estrecha en el seno de la OTAN para reforzar la defensa y el flanco oriental, en particular con capacidades antiaéreas y antidrones". "Rumania es un aliado fuerte y no aceptará que la agresión de Rusia contra Ucrania amenace la seguridad de los ciudadanos rumanos", ha aseverado.

CONVOCATORIA DEL EMBAJADOR RUSO

Por otra parte, Bucarest ha convocado al embajador de Rusia en Rumanía para presentar una queja, según ha confirmado la ministra de Exteriores rumana, Oana Toiu, quien ha incidido en un mensaje en redes sociales en que "la seguridad de Rumanía es una prioridad absoluta". "Tenemos confirmación del Ministerio de Defensa de que el dron que impactó en un edificio residencial en Galati es de origen ruso", ha subrayado.

"La decisión ha sido adoptada tras la enorme gravedad del incidente y le comunicaremos oficialmente las consecuencias que esta falta de responsabilidad de Rusia tendrá en las relaciones diplomáticas entre nuestros países y los próximos pasos a nivel europeo en relación con los paquetes de sanciones", ha manifestado Toiu.

A las reacciones se ha sumado el primer ministro rumano, Ilie Bolojan, quien ha condenado "firmemente" la "violación del espacio aéreo por parte de Rusia". "Contamos con el apoyo de nuestros aliados y con la entrega oportuna de capacidades antidrones", ha destacado en redes sociales.

"También nos estamos centrando en una rápida aplicación de SAFE --en referencia a los préstamos de la Unión Europea (UE) para el desarrollo de las capacidades defensivas de los países miembro--", ha destacado Bolojan, quien ha hecho hincapié en que "la seguridad de los ciudadanos sigue siendo la principal prioridad". "Todas las autoridades y fuerzas políticas deben permanecer unidas para defenderlas", ha zanjado.