Un dron ucraniano impacta contra el edificio de una de las turbinas de la central nuclear de Zaporiyia

Central nuclear de Zaporiyia - CENTRAL DE ZAPORIYIA

MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) -

Un dron ucraniano ha impactado este sábado contra el edificio de la turbina de la Unidad 6 de la central nuclear de Zaporiya, ubicada en Ucrania aunque bajo control ruso.

"Hoy un vehículo aéreo no tripulado ha impactado contra el muro de la sala de turbinas de la Unidad 6 de la Central Nuclear de Zaporiyia sin provocar daños personales ni críticos", ha informado la central en redes sociales.

"Estos ataques contra instalaciones nucleares son extremadamente irresponsables y suponen un riesgo para la seguridad nuclear", ha reprochado la dirección de la central, que alerta de "consecuencias impredecibles" y peligros para la seguridad de toda la región.

El comunicado destaca que "todos los sistemas de la central están funcionando con normalidad". "No se ha detectado ninguna violación del procedimiento. Los niveles de radiación de fondo de la central y del entorno están dentro de los límites naturales", ha indicado.

Un equipo de especialistas está realizando ya una inspección del lugar del incidente, ha señalado la central, que destaca que "la situación está completamente bajo control".