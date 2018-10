El DUP y el Sinn Féin exponen ante May el riesgo del "vacío político" en Irlanda del Norte

Publicado 21/02/2018 22:50:31 CET

LONDRES, 21 Feb. (Reuters/EP) -

Las líderes del Partido Unionista Democrático (DUP) y el Sinn Féin, Arlene Foster y Mary Lou McDonald, respectivamente, han expuesto este miércoles en Londres ante la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, los riesgos del "vacío político" en que vive sumida Irlanda del Norte desde hace casi un año.

Foster ha emplazado a May a tomar medidas claras y asumir, por ejemplo, la elaboración de unos nuevos presupuestos. "Queríamos subrayar ante ella la necesidad y la urgencia de tener un presupuesto en vigor para la población de Irlanda del Norte y creo que (May) lo ha oído alto y claro", ha afirmado la líder de la DUP, que confía en que haya algún tipo de avance "en el futuro cercano".

Por su parte, McDonald ha querido "resumir" la reunión con May lamentado la falta de directrices claras para salir de la crisis: "El Gobierno (británico) no tiene un plan, no tiene un plan viable para allanar el camino hacia la restauración de las instituciones".

La líder del Sinn Féin ha dicho estar "decepcionada" ya que, a su juicio, las autoridades centrales "están ceñidas a lo que han llamado un periodo de reflexión". "Consideramos extremadamente peligrosa la apertura de cualquier vacío político", ha advertido.

Irlanda del Norte carece de un Gobierno efectivo desde las elecciones de marzo de 2017, tras las cuales los dos principales partidos han sido incapaces de reeditar su coalición. El fracaso definitivo del diálogo obligaría a Londres a asumir el control directo por primera vez en una década y rompería el frágil equilibrio entre nacionalistas y unionistas, base de los Acuerdos de Viernes Santo de 1998.