EAU confirma "daños menores" cerca de un centro económico de Abu Dabi tras interceptar un misil

Archivo - Un dron lanzado por Irán en una imagen de archivo - Ivan Batyrev/TASS via ZUMA Press / DPA - Archivo

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han informado de que la intercepción de un misil, cuyo origen no ha especificado, ha provocado "daños menores", aunque sin dejar heridos, en las inmediaciones del Khalifa Economic Zones de Abu Dabi (KEZAD), centro económico e industrial integrado ubicado en la capital del país.

"Abu Dabi ha respondido a un incidente ocurrido en las inmediaciones del Khalifa Economic Zones de Abu Dabi (KEZAD), tras la exitosa intercepción de un misil por parte de los sistemas de defensa aérea", ha precisado la oficina de medios de Abu Dabi en un mensaje publicado en sus redes sociales donde ha agregado que han sido registrados "daños menores", pero sin heridos.

Horas antes, el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos ha advertido de que las defensas aéreas del país estaban haciendo frente a "ataques con misiles y drones procedentes de Irán".

"Los sistemas de defensa aérea de EAU están combatiendo activamente las amenazas de misiles y dispositivos aéreos no tripulados", ha señalado la referida cartera a través de sus redes.

Emiratos ha tenido que hacer frente, como sus vecinos y socios del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, a reiterados bombardeos iraníes contra bases, instalaciones e intereses de Estados Unidos situados en su territorio, una de las medidas de represalia tomadas por Irán en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel, lanzada el pasado 28 de febrero.

Con relación a la jornada de este miércoles las defensas aéreas del país han confirmado, según ha recogido la agencia de noticias emiratí WAM, la intercepción de cinco misiles balísticos y 35 drones procedentes de Irán; mientras que desde la escalada de las hostilidades en la zona aseguran haberlo hecho con 438 misiles balísticos, 19 misiles de crucero y 2012 drones.