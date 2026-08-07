El ébola deja ya 1.850 muertos y más de 4.000 casos confirmados en República Democrática del Congo

Archivo - Trabajadores sanitarios durante la crisis del ébola en Ituri (RDC) - Europa Press/Contacto/Xinhua - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El peor brote de ébola jamás registrado en República Democrática del Congo ha causado ya, desde su declaración a mediados de mayo, 1.850 muertos y 4.053 casos confirmados, según el último balance del Instituto de Salud Pública del país africano.

La Organización Mundial de la Salud avisó a finales de la semana pasada de la extrema gravedad de la situación. El brote se concentra en la provincia septentrional de Ituri, escenario de ataques de milicias que han puesto a la población en fuga y dificultado inmensamente a los equipos médicos sus tareas de contención.

El brote "se está intensificando, con transmisión sostenida y un aumento continuo de los casos y las muertes notificadas", avisó la OMS el pasado fin de semana mientras su director, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió ayer mismo de la necesidad de intensificar de manera "urgente" y "masiva" la respuesta al ébola en el país.

Este brote de la cepa Bundibugyo, para la cual todavía no existe vacuna aprobada, fue declarado el pasado 15 de mayo y, según el Instituto, se mantiene en las cinco provincias afectadas: Alto Uélé, Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur y Tshopo, con 51 zonas sanitarias impactadas por el virus.