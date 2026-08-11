El ébola deja ya más de 2.000 muertos y 4.300 casos en República Democrática del Congo

Las autoridades sanitarias de la RDCongo interceptan una embarcación de pasajeros en las afueras de Kinshasa tras las sospechas de que uno de ellos murió por ébola. - Europa Press/Contacto/Xinhua

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han elevado este martes a 2.011 las muertes y a 4.381 los casos confirmados por el peor brote de ébola jamás registrado en el país, según el nuevo balance del Instituto de Salud Pública.

Entre el 60 y el 70% por ciento de las muertes se producen en comunidades alejadas de la atención sanitaria. Dado que estas personas carecen de instalaciones adecuadas cerca de sus hogares, deben recorrer largas distancias para recibir atención médica, un camino durante el cual pueden extender la epidemia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) avisó a finales de la semana pasada de la extrema gravedad de la situación. El brote --de la cepa Bundibugyo, para la cual todavía no existe vacuna aprobada-- fue declarado el pasado 15 de mayo y se concentra desde entonces en la provincia septentrional de Ituri.

Esta provincia es una de las zonas con mayor violencia de todo el continente, lo que ha hecho aún más difícil la respuesta sanitaria y el trabajo de los médicos, de ahí que la letalidad del virus esté aumentando de forma tan acelerada, acercándose ya a las cifras del anterior brote que tuvo lugar entre 2018 y 2020.