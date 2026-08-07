Ecuador agradece que Argentina incluya a Los Chone Killers en su lista de grupos terroristas

Archivo - El comandante de la Policía de Manabí, Wladimir Acurio, da explicaciones al ministro de Interior de Ecuador, John Reimberg. - JOHN REIMBERG EN X - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades ecuatorianos han agradecido al Gobierno argentino que haya incluido a la banda criminal conocida como Los Chone Killers en su lista de organizaciones terroristas, una medida que ya había adoptado Estados Unidos meses atrás y que muestra que "ya no habrá fronteras" para el crimen.

"La lucha contra el crimen organizado ha entrado en una nueva etapa: ya no habrá fronteras que protejan a los terroristas ni refugios para quienes amenazan la paz de nuestros pueblos", ha afirmado el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, en un mensaje en sus redes sociales.

"La decisión del Gobierno de Argentina de declarar a Los Chone Killers como una amenaza terrorista para la seguridad continental demuestra que la región ha decidido actuar con firmeza. El crimen organizado será perseguido de manera coordinada, sin tregua y con todo el peso del Estado", ha enfatizado.

Los Chone Killers surgieron en un primer momento como el brazo ejecutor de Los Choneros, la banda criminal más grande del país, si bien con el paso del tiempo y la muerte de su entonces líder Jorge Luis Zambrano, alias 'Rasquiña', se fueron dividiendo en facciones, cada una de las cuales tejió sus propias alianzas.

Reimberg ha señalado que la cooperación internacional es la "mayor fortaleza" con la que cuentan los gobierno de la región y que "la impunidad se acabó". "A los criminales les queda: donde huyan, los encontraremos. Donde operen, los golpearemos. Donde pretendan esconderse, los alcanzaremos", ha adevertido.