Ecuador aprueba una ley para frenar el reclutamiento de menores por el crimen organizado

Hemiciclo de la Asamblea durante la votación de la ley - ASAMBLEA NACIONAL DE ECUADOR

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Nacional de Ecuador ha aprobado con 88 votos a favor el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento o Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes, una nueva herramienta legislativa destinada a aislar a las estructuras del crimen organizado y proteger a los sectores más vulnerables del país.

La iniciativa, que modifica un total de 15 cuerpos legales, endurece las penas penales para quienes recluten o utilicen a menores en la comisión de delitos. Asimismo, contempla medidas tecnológicas como la suspensión temporal de direcciones IP, además de establecer mecanismos de protección territorial en coordinación con los gobiernos locales, servicios especializados de salud mental, becas, programas recreativos y prevención de adicciones.

La norma toma como antecedente el decreto del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, que ordenó la creación de un comité interinstitucional específico (Coprunna) para abordar esta problemática.

Según ha informado el órgano legislativo en un comunicado, durante la sesión parlamentaria, que se ha prolongado durante cinco horas, la presidenta de la Comisión de Transparencia, Diana Jácome, ha advertido de que esta práctica constituye una amenaza directa para las familias del país. "Cuando un niño deja la escuela para entrar en una estructura criminal no solo pierde su presente, sino también su futuro", ha sentenciado la legisladora.

Por su parte, el representante de UNICEF en Ecuador, Arturo Romboli, ha celebrado el avance legislativo calificándolo de "hito en la protección de la niñez" frente a una crisis que arrebata a los menores su derecho a "vivir, estudiar, crecer sin miedo y disfrutar plenamente de su infancia". Tras superar el trámite parlamentario, el texto definitivo será remitido a la Presidencia de la República para su correspondiente sanción.