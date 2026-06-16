Ecuador decreta un nuevo estado de excepción en diez provincias y tres cantones contra el crimen organizado

Archivo - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa - Europa Press/Contacto/Isaac Castillo/Ecuador Presi

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha decretado este martes el estado de excepción en diez de las 24 provincias del país y tres cantones durante un periodo de 60 días, prorrogables por otros 30 si persisten las condiciones de inseguridad que lo han motivado, en el marco de la lucha de las autoridades ecuatorianas contra el crimen organizado.

Concretamente, la medida se aplicará en las provincias de Pichincha --donde se encuentra la capital de Ecuador, Quito--, Guayas --que alberga la ciudad de Guayaquil-- Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchicas, Sucumbíos y Azuay; así como los cantones La Maná, en la provincia de Cotopaxi, Las Naves, en la de Bolívar, y La Troncal, en la de Cañar.

Durante la vigencia de este nuevo estado de excepción, quedarán suspendidos los derechos a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, de manera que la Policía y Fuerzas Armadas podrán interceptar comunicaciones, así como registrar sin una autorización judicial previa aquellos inmuebles en los que existan indicios de que podrían ocultarse "integrantes de grupos armados organizados", así como encontrarse posibles armas o "sustancias sujetas a fiscalización".

El decreto no incluye un toque de queda pero sí permite la incautación temporal de bienes de origen ilícito que sean "estrictamente necesarios para garantizar la continuidad de las operaciones de las fuerzas de seguridad", según recoge el diario 'El Comercio'.

El último estado de excepción en Ecuador, que afectó a nueve provincias, comenzó el 2 de abril y finalizó el 31 de mayo de 2026. Hasta entonces, el país suma cerca de 900 días en estado de excepción, de acuerdo a las informaciones de 'Primicias'.