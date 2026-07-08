Edmundo González da las gracias a Ayuso por la entrega de un millón de euros para ayuda tras los terremotos en Venezuela

Archivo - El opositor venezolano Edmundo González. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El opositor venezolano Edmundo González ha dado las gracias este miércoles a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su anuncio sobre la entrega de un millón de euros para ayuda humanitaria en Venezuela tras los terremotos registrados el 24 de junio, que han dejado cerca de 3.700 muertos, según el último balance facilitado por las autoridades del país sudamericano.

González ha destacado en un mensaje en redes sociales el paso dado por la Comunidad después de reunirse este martes con Ayuso en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. "Es una respuesta concreta que permitirá atender necesidades urgentes y contribuirá al trabajo que muchas organizaciones y redes humanitarias realizan sobre el terreno", ha ensalzado.

"A la presidenta Isabel Díaz Ayuso y a los madrileños, gracias por acompañar a Venezuela con hechos. En momentos como este, la solidaridad no se mide por las palabras, sino por la capacidad de actuar cuando más se necesita", ha apuntado, al tiempo que ha afirmado que durante su encuentro con la presidenta autonómica abogó por "seguir fortaleciendo la cooperación" con el país sudamericano.

"Desde el primer día de esta tragedia hemos trabajado para movilizar apoyo internacional y construir alianzas que permitan responder a la emergencia humanitaria que vive Venezuela", ha destacado González, quien ha agregado que "cada respaldo conseguido representa una oportunidad para atender a las familias que hoy más lo necesitan".

Así, ha subrayado la relevancia del encuentro celebrado el martes con integrantes del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) que participaron en las labores de búsqueda y rescate tras los seísmos, algo que "permitió comprender desde la experiencia de quienes estuvieron allí la verdadera dimensión de esta catástrofe".

"Sus testimonios describen la pérdida de vidas, comunidades devastadas y el enorme esfuerzo realizado para rescatar personas entre los escombros. También hablan de la dignidad y la fortaleza con la que los venezolanos han enfrentado una de las horas más difíciles de su historia reciente", ha puntualizado, al tiempo que ha ensalzado la "entrega, capacidad y compromiso con la vida" de los profesionales del ERICAM.

El mensaje ha sido publicado tras el citado anuncio de Ayuso durante su reunión con González en la Real Casa de Correos, antes de participar en el acto de homenaje organizado por el Ejecutivo autonómico en la Puerta del Sol por los seísmos. La ayuda estará destinada a acciones entre julio y diciembre para cubrir las necesidades básicas más urgentes y facilitar el acceso a servicios de salud de la población afectada, especialmente en Caracas, La Guaira y la Gran Caracas.

González llegó en septiembre de 2024 a España tras salir de Caracas en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas tras pasar más de un mes amparado en dependencias diplomáticas de Países Bajos, después de su derrota frente al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en las elecciones de ese año, marcadas por denuncias de fraude por parte de la oposición.

En estos momentos, el país sudamericano está dirigido por Delcy Rodríguez, nombrada presidenta encargada tras la operación militar lanzada en enero por Estados Unidos contra Caracas, que se saldó con más de un millar de muertos y la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, ambos trasladados a territorio estadounidense.