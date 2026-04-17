Edmundo González no participará en el acto en la Puerta del Sol debido a una nueva hospitalización

Archivo - El opositor venezolano Edmundo González. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El opositor venezolano Edmundo González ha anunciado este viernes que no participará en el acto previsto en la puerta del Sol de Madrid con motivo de la visita a España de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, que será recibida además por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, debido a que se encuentra nuevamente hospitalizado en relación con la intervención quirúrgica a la que fue sometido hace un mes.

"El sábado 18, a las 18.00, Madrid nos vuelve a abrir sus puertas, y María Corina Machado estará con nosotros en ese encuentro que tanto hemos esperado", ha dicho en un mensaje en redes sociales, en referencia al acto previsto a esa hora en la Puerta del Sol, antes de destacar que la visita de la opositora "es una prueba de que Venezuela sigue de pie".

"Como siempre, quiero hablarles con la verdad. Yo no voy a poder acompañarlos. Llevo unos días hospitalizado, seguimiento de la intervención de hace un mes, y no lo había anunciado antes porque quería esperar a que María Corina llegara a Madrid", ha resaltado el que fuera candidato opositor a las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela.

Así, ha desvelado que Machado le ha visitado durante la jornada en el hospital, donde "han conversado largo". "Hay mucho que coordinar y lo estamos haciendo. Este momento es suyo, el encuentro es suyo con todos los venezolanos, y así debe ser. Les confieso que esperé hasta el último momento con la ilusión de poder estar presente, la realidad me lo impide", ha agregado.

"Lo que importa es que yo los seguiré desde donde estoy, atento a cada palabra y a cada imagen que llegue, como muchos venezolanos", ha destacado González. "Cada vez que nos reunimos así -A la venezolana- en Madrid, en Miami, en Santiago, en cualquier ciudad que nos ha prestado un pedazo de suelo, nos acercamos un poco más al día en que hagamos viaje de retorno. El que todos llevamos pendiente. El de volver a Venezuela", ha destacado.

"A todos los que puedan llegar el sábado, los invito a hacerlo. Vayan por los que no podemos, vayan por los que están allá esperándonos en casa", ha zanjado el opositor venezolano, que ha publicado además una fotografía de su encuentro de este viernes con Machado, quien por ahora no se ha pronunciado sobre esta visita a González.

El mensaje de González ha tenido lugar dos días después de que la Comunidad de Madrid anunciara que le entregaría el sábado la Medalla Internacional de la región, mientras que daría a Machado la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid. En respuesta, el opositor expresó su agradecimiento a Ayuso por el "honor" que supone este galardón.

Las condecoraciones serán entregadas en el marco de una reunión que mantendrán el sábado con Ayuso en la Real Casa de Correos, en el marco de una visita a España por parte de Machado. González, por su parte, vive en Madrid desde 2024, cuando se desplazó al país para recibir asilo después de las elecciones presidenciales celebradas en julio de ese año en Venezuela.

Asimismo, Machado recibirá este viernes de la mano del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la Llave de Oro, uno de los más grandes reconocimientos de la capital española, un acto institucional a las 18 horas en la Casa de la Villa.