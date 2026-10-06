EEUU se abre a cooperar más con Islandia en materia de seguridad: "Existe interés en hacer más cosas juntos"

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante un acto en Washington. - Yuri Gripas - Pool via CNP / Zuma Press / Europa P

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha señalado este martes que el país está abierto a cooperar con Islandia en materia militar, tras ensalzar la posición geográfica de la isla que resulta "fundamental" para la seguridad nacional estadounidense.

"Nunca haríamos nada sin coordinarnos con las autoridades de aquí sobre lo que está disponible. Creo que existe voluntad de hacer más cosas juntos. Y lo que Islandia aporta, en realidad, es infraestructura y tecnología, así como la capacidad de llevar a cabo labores de vigilancia y de obtener conocimiento de la situación o del dominio operativo", ha argumentado el jefe de la diplomacia estadounidense que ha iniciado en Reikiavik una gira europea que le llevará a Grecia y Portugal.

De todos modos, Rubio ha recordado que hasta 2006 el Ejército estadounidense tenía presencia en la isla ártica, país miembro fundador de la OTAN y cuya situación geográfica ha destacado el propio Rubio, incidiendo en que resulta "fundamental" para la seguridad nacional.

"Islandia y su ubicación desempeñan un papel fundamental en la defensa, tanto de Europa como del territorio continental de Estados Unidos, debido a su posición geográfica. Así que estaríamos abiertos a mantener esas conversaciones", ha añadido Rubio sobre una renovada cooperación en materia militar.

"Sé que existe interés en hacer más cosas conjuntamente. Y, obviamente, hay oportunidades que tienen sentido para ambos países así que es algo que perseguiríamos", ha explicado.

Rubio ha ahondado en que las amenazas a la seguridad se han incrementado en la región ártica, apuntando que resulta importante mantener un enfoque de seguridad sobre la región en la que se encuadra Islandia.

"Todos estamos preocupados por lo que está ocurriendo en el extremo norte y en la región del Ártico, tanto por las medidas irregulares y las acciones encubiertas que se están produciendo, como por las amenazas a los cables submarinos y a las rutas marítimas", ha detallado el responsable de Exteriores norteamericano, quien ha pedido "abordar colectivamente" la situación.

Esta visita llega tan solo semanas después de que Washington anunciara un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia para consolidar el control de la seguridad de la isla y de otras necesidades estratégicas, sin entrar en cuestiones de soberanía después de meses de aspiraciones del presidente, Donald Trump, de anexionarse el territorio autónomo dependiente de Dinamarca.

Finalmente el pacto alcanzado refuerza la presencia militar estadounidense en el territorio ártico, pero reconoce la soberanía danesa y reconoce el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación.