EEUU acusa a Irán del lanzamiento de "múltiples" misiles contra sus fuerzas en Oriente Próximo

Archivo - Imagen de archivo de un misil lanzado por Irán - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha asegurado en la noche de este martes que Irán ha lanzado "múltiples" misiles desde el territorio de la República Islámica contra las fuerzas estadounidenses presentes en Oriente Próximo.

"Hoy, a las 17.45 horas de la Costa Este de Estados Unidos (las 23.45 horas en la España peninsular), fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzaron múltiples misiles balísticos desde Irán en un intento de ataque por sorpresa contra las fuerzas estadounidenses presentes en Oriente Próximo", ha informado el Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) en un mensaje en redes.

Al hilo, el órgano castrense ha aseverado que "todos los misiles" han sido "interceptados con éxito", al tiempo que ha advertido que sus fuerzas se mantienen "en alerta" y en un "alto estado de preparación".