EEUU advierte de "movimientos terroristas" en Bamako tras la ofensiva de yihadistas y tuaregs

Archivo - Vehículos de la HCUA, Consejo Superior de la Unidad de Azawad, en la zona en Koygouma. - Europa Press/Contacto/Nicolas Remene - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han advertido este martes de "movimientos terroristas" en la capital de Malí, Bamako, tras la ofensiva armada de yihadistas y tuaregs del pasado sábado que ha puesto en jaque la seguridad y el orden en Bamako y otras ciudades estratégicas.

"La Embajada de Estados Unidos tiene conocimiento de informaciones sobre posibles movimientos terroristas en Bamako, incluidas las noticias sobre cierres forzosos de colegios", ha indicado la legación estadounidense en Malí en un aviso de seguridad.

De esta forma, las autoridades norteamericanas han insistido en que la recomendación a los ciudadanos estadounidenses pasa por que "permanezcan en sus hogares y eviten cualquier desplazamiento innecesario".

La ofensiva del grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) junto al tuareg Frente de Liberación para el Azawad (FLA), fue según el Ejército, repelida y cientos de combatientes rebeldes fueron neutralizados, si bien el ministro de Defensa de Malí, Sadio Camara, murió en la ofensiva y el líder de la junta militar, Assimi Goita, no se ha pronunciado sobre ninguno de los eventos ocurridos desde la madrugada del sábado.