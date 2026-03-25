EEUU afirma que "al cabo de dos días" se trajo de Venezuela 100 millones de dólares en oro

El secretario del Interior de EEUU, Doug Burgum, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. - Europa Press/Contacto/Andrew King/Interior Departm

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, ha afirmado este miércoles que se han traído de Venezuela 100 millones de dólares (unos 86 millones de euros) en oro para la refinerías de petróleo de su país.

"Al cabo de dos días, logramos traer a casa 100 millones de dólares en oro, físicamente hablando", ha asegurado Burgum, quien a principios de mes visitó Venezuela junto a un grupo de ejecutivos de la industria del petróleo y la minería para reunirse con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

"No se había producido ningún envío de metales preciosos entre Venezuela y Estados Unidos en más de 20 años", ha destacado el secretario del Interior durante una conferencia del sector energético, celebrada este miércoles en Houston, según informa la cadena estadounidense NBC.

Burgum ha destacado que más allá del petróleo, Venezuela tiene otros sectores y recursos igual de atractivos, entre ellos unos vastos recursos de carbón y de minerales críticos, cuya explotación en manos de las pandillas representa "algunas de las peores prácticas ambientales del mundo".