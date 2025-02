EEUU afirma que Zelenski aceptará "pronto" el acuerdo de explotación de las tierras raras de Ucrania

Michael Waltz, asesor de Seguridad Nacional de EEUU. - Europa Press/Contacto/Evan Golub

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Michael Waltz, ha asegurado este viernes que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, firmará "pronto" el acuerdo de explotación de las tierras raras propuesto por Washington para recuperar el dinero gastado durante el conflicto, que cumple este sábado tres años.

"El presidente Zelenski va a firmar ese acuerdo, eso es lo esencial", ha dicho Waltz a su paso este viernes por la Conferencia Política de Acción Republicana (CPAC), que se celebra en Washington, según recoge Fox News.

Waltz ha afirmado que Zelenski rubricará el acuerdo "muy pronto" y que será "bueno" para ambos países, ya que los contribuyentes estadounidenses podrán recuperar los miles de millones de dólares que se ha enviado a Ucrania.

A su vez, ha recordado que fue Zelenski quien propuso este tipo de cooperación en septiembre de 2024, como parte de su plan de victoria, que incluía la inversión y explotación de una serie de recursos naturales que Ucrania dispone en el este de su territorio, parcialmente ocupado en estos momentos por Rusia.

No obstante, el primer borrador del acuerdo no ha sido del grado de Zelenski, --ya que no incluía garantías de seguridad, pero sí un beneficio para Estados Unidos del 50 por ciento de la explotación de estos yacimientos-- lo que ha generado malestar en la Casa Blanca, que ha realizado nuevos cambios a fin de convencerle.

El propio Trump ha expresado nuevamente este viernes su malestar por esta nueva "pérdida de tiempo" y ha lamentado la visita de la semana pasada del secretario de Tesoro, Scott Bessent, a Kiev para entregarle la propuesta a Zelenski, a quien ha reprochado que haga "muy difícil" poder cerrar ningún trato.