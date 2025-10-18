EEUU anuncia que entregará a los supervivientes del ataque del jueves en el Caribe a sus países de origen

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este sábado que entregarán a los dos supervivientes del ataque del jueves contra una embarcación "narcoterrorista" a sus respectivos países de origen, Ecuador y Colombia.

Trump ha reivindicado el "gran honor" que supone destruir un submarino con "cuatro conocidos narcoterroristas a bordo", dos de los cuales fallecieron, ha publicado en la red social Truth Social, de su propiedad.

"Al menos 25.000 estadounidenses habrían muerto si hubiera permitido que este submarino llegara a la costa. Los dos terroristas supervivientes están siendo devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para ser detenidos y juzgados", ha asegurado. "Estados Unidos de América no tolerará el tráfico ilegal de drogas por parte de narcoterroristas, ni por tierra ni por mar", ha advertido.

Estados Unidos ha destruido desde septiembre seis embarcaciones que supuestamente transportaban droga a través del mar Caribe, en aguas internacionales, pero es la primera vez que hay supervivientes del ataque.