EEUU anuncia la firma de un acuerdo de intercambio de prisioneros entre el Gobierno congoleño y el M23

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este viernes la firma de un acuerdo de intercambio de prisioneros entre el Gobierno de República Democrática del Congo y el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23).

Así lo ha avanzado el asesor para África de la Administración de Donald Trump, Massad Boulos, a través de su perfil en la red social X, donde ha aplaudido que las partes hayan alcanzado este compromiso, que ha descrito como "un paso fundamental para la distensión de las hostilidades y el fomento de la paz en el este" del país africano.

Boulos ha explicado que, en virtud de este mecanismo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) actuará como intermediario neutral para facilitar la identificación, verificación y liberación segura de los detenidos en poder de ambas partes.

"Agradecemos profundamente la crucial labor de Qatar con el CICR en este proceso y alentamos a las partes a aprovechar este impulso para seguir avanzando hacia un acuerdo de paz definitivo", ha concluido. Por ahora, ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto.

El Gobierno congoleño y el M23 firmaron en marzo en Qatar una declaración de principios por la que se comprometían a parar los combates y negociar, medio mes después de que las autoridades de RDC y Ruanda sellaran también un acuerdo de paz con mediación de Estados Unidos después de que los rebeldes tomaran en los últimos meses las capitales de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, en medio de una ofensiva relámpago que dejó miles de nuevos desplazados.