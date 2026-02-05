EEUU anuncia un intercambio de más de 300 presos entre Ucrania y Rusia tras unos "productivos" contactos en EAU

Archivo - El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, durante una visita oficial a Rusia en diciembre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexander Kazakov - Archivo

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, ha anunciado este jueves que Ucrania y Rusia han acordado un intercambio de más de 300 prisioneros tras unas "detalladas y productivas" conversaciones de dos días en la capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Abu Dabi.

"Las delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y Rusia acordaron hoy intercambiar 314 prisioneros, el primer intercambio de este tipo en cinco meses", ha afirmado a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, antes de resaltar que "este resultado se logró mediante conversaciones de paz detalladas y productivas".

"Si bien aún queda mucho trabajo por hacer, pasos como este demuestran que la colaboración diplomática sostenida está dando resultados tangibles e impulsando los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania", ha explicado Witkoff, quien ha asegurado que "las conversaciones continuarán" y que "se prevén avances provisionales en las próximas semanas".

Asimismo, ha dado las gracias a Emiratos por "acoger estas conversaciones" y al presidente estadounidense, Donald Trump, por "su liderazgo a la hora de hacer posible este acuerdo", sin que por ahora las delegaciones de Ucrania y Rusia hayan reaccionado a estas informaciones ni se hayan pronunciado sobre el contenido de los contactos.