EEUU anuncia la interceptación de dos misiles balísticos lanzados por Irán contra una de sus bases de Kuwait

Archivo - Bandera de Estados Unidos (EEUU). - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado este lunes la interceptación de dos misiles balísticos lanzados por Irán contra una de sus bases en Kuwait, en medio de lo que Teherán describe como una respuesta a los últimos bombardeos estadounidenses contra el país, a pesar del alto el fuego pactado en abril y las negociaciones en marcha para intentar alcanzar un acuerdo de paz.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha señalado que la interceptación tuvo lugar después del lanzamiento de estos proyectiles "contra las fuerzas estadounidenses desplegadas en Kuwait". "Estos misiles fueron neutralizados de inmediato y ningún miembro del personal estadounidense resultó herido", ha informado.

"El CENTCOM sigue vigilante y continuará protegiendo a nuestras fuerzas frente a la agresión iraní, mientras apoyan el alto el fuego en vigor", ha subrayado en un breve comunicado publicado a través de redes sociales.

Horas antes, el Ejército kuwaití aseguró que los sistemas de defensa antiaérea estaban "respondiendo a amenazas de misiles y drones", después de que Irán afirmara que había atacado una "base" de Estados Unidos en la región tras un bombardeo estadounidense contra territorio iraní. Kuwait apuntó después a Irán como responsable.

Previamente, el Ejército de Estados Unidos había reivindicado ataques contra "radares y estaciones de mando y control de drones iraníes" a lo largo de este fin de semana en la localidad de Geruk y en la isla de Qeshm, situadas a ambos lados --oriental y occidental, respectivamente-- del estrecho de Ormuz, en respuesta al derribo por parte de Irán de un dron estadounidense.