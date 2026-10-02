EEUU anuncia nuevas sanciones contra la red de financiación de Hamás

Archivo - Imagen de archivo del edificio del Departamento del Tesoro de EEUU. - Andrej Sokolow/dpa - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este viernes la imposición de un nuevo paquete de sanciones contra la red de financiación del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), lo que incluye medidas de restricción contra un supuesto miembro del brazo armado del grupo palestino.

Estas medidas incluyen también a dos individuos y dos entidades que estarían "entregando ayuda económica" a Hamás en el marco de un esquema "complejo" que "se ha sostenido a lo largo de los años y ha permitido entregar dos millones de dólares (1,78 millones de euros)" al grupo.

El miembro en cuestión ha sido identificado como Salim Abdalá Salim al Zaq, que supervisa la red financiera y ha estado utilizando varias carteras de criptomoneda y negocios para transferir fondos significativos a las Brigadas Ezeldín al Qasam.

Estas entregas se han realizado "a través de fachadas benéficas engañosas y canales de criptomonedas, lo que demuestra la capacidad constante de la organización para adaptar sus mecanismos de recaudación de fondos a fin de eludir la detección" de los mismos, según indica un comunicado.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha señalado que "las organizaciones terroristas como Hamás dependen de facilitadores financieros sofisticados y de esquemas fraudulentos diseñados para explotar al público a fin de sostener sus operaciones" y ha afirmado que Washington "continuará identificando y aislando a quienes proporcionan a Hamás los recursos financieros vitales que necesita para sobrevivir".

Las medidas adoptadas se enmarcan en una amplia liderada por la Oficina Federal de Investigación (FBI), destinada a desmantelar diversas iniciativas de recaudación de fondos de Hamás, incluidas aquellas que operan dentro de Estados Unidos.

"Como parte de un enfoque gubernamental integral y coordinado --que cuenta con la colaboración de organismos locales encargados de hacer cumplir la ley, como el Departamento de Policía de Nueva York--, la OFAC sigue trabajando estrechamente con el FBI para exponer y obstaculizar la persistente explotación del sector benéfico por parte de Hamás para financiar el terrorismo", ha apuntado.

El Departamento del Tesoro ha asegurado así que "mantendrá la presión sobre la red mundial de facilitadores financieros, agentes y organizaciones utilizadas a modo de fachada por Hamás por respaldar sus actividades terroristas".