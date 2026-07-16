EEUU aplaude la 'hoja de ruta' entre la Asamblea Nacional venezolana y el Parlamento opositor de 2015

Archivo - El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez - Europa Press/Contacto/Ding Hongfa - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha aplaudido este jueves la agenda de trabajo conjunta anunciada esta semana por la Asamblea Nacional de Venezuela y el Parlamento opositor paralelo establecido en 2015, en lo que ha valorado como un "importante paso" para la "reconciliación política".

El Departamento de Estado ha manifestado su "satisfacción" por los anuncios de este martes de la cámara legislativa, presidida por Jorge Rodríguez, y el Parlamento opositor paralelo "para impulsar la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional de Venezuela".

En un comunicado, la cartera diplomática estadounidense ha considerado lo acordado por las partes como "un importante paso adelante en el proceso de reconciliación política" fruto del encuentro, el pasado 18 de junio, entre Rodríguez y la exdiputada opositora Dinorah Figuera, quien reemplazó a Juan Guaidó en la Presidencia del Parlamento opositor.

"Aplaudimos el compromiso de fortalecer las instituciones democráticas, mejorar el sistema electoral y restablecer las garantías de participación política. Los devastadores terremotos han puesto de relieve la urgencia de la unidad, de un liderazgo responsable y de instituciones capaces de servir al pueblo venezolano", ha agregado el Departamento, antes de reiterar su respaldo a los esfuerzos de Caracas "que generen avances tangibles" hacia una transición democrática "pacífica".

El anuncio de las dos partes apunta así al inicio de negociaciones con el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de cara a avanzar hacia la transición democrática tras los terremotos, que han dejado más de 4.800 víctimas mortales y 16.740 personas heridas.

Esto coincide con el plan de tres fases esbozado recientemente por la Administración Trump, que contempla la estabilización del país latinoamericano con vistas a la reconciliación nacional entre el chavismo y la oposición, y a unas eventuales elecciones tras el arresto de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el pasado mes de enero en la capital venezolana.