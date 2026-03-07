EEUU aprueba una posible venta de armamento a Israel por 130 millones de euros sin pasar por el Congreso

Archivo - Defensas militares de Israel (archivo). - Europa Press/Contacto/Israel Mod - Archivo

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Estado estadounidense ha aprobado una "posible" venta de munición y material de apoyo para munición a Israel por valor de 151,8 millones de dólares (unos 130 millones de euros), declarada como "emergencia" para evitar el trámite del Congreso, a una semana del lanzamiento de la ofensiva conjunta estadounidense-israelí contra Irán que ha supuesto la muerte del líder supremo de iraní, Alí Jamenei, junto con múltiples altos mandos y hasta 1.300 civiles.

"El Gobierno de Israel ha solicitado la compra de 12.000 cuerpos de bombas BLU-110A/B de uso general y 1.000 libras. También se incluirán los siguientes equipos de defensa no mayoritarios: servicios de ingeniería, logística y soporte técnico del Gobierno de EEUU y de contratistas; y otros elementos relacionados con la logística y el apoyo al programa", reza un comunicado del Departamento de Estado.

Asimismo, han justificado que existe una "emergencia" que requiere la "venta inmediata" de este armamento, lo que supone un motivo de "interés para la seguridad nacional" del país norteamericano y exime a la transacción de los "requisitos de revisión del Congreso" estadounidense.

"Esta venta propuesta contribuirá a la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos al ayudar a mejorar la seguridad de un socio regional estratégico que ha sido y sigue siendo una fuerza importante para la estabilidad política y el progreso económico en el Medio Oriente", indica la nota.

Israel podrá así mejorar su capacidad para enfrentar las "amenazas actuales y futuras" en la defensa de su territorio y la venta servirá también como "elemento disuasorio ante las amenazas regionales".

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de mil muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.