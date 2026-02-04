EEUU asegura que busca "el fin de las atrocidades" en Sudán y afirma que la Junta de Paz juega un papel "complementario"

Archivo - Fotografía de archivo de un hombre en una calle de Omdurmán, en Sudán, en medio de la guerra entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) - Mudathir Hameed/dpa - Archivo

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha asegurado que busca impulsar un proceso diplomático para lograr "el fin de las atrocidades" en Sudán, sumido desde abril de 2023 en una guerra entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), al tiempo que ha afirmado que la recientemente creada Junta de Paz, presidida por Donald Trump, juega un papel "complementario" a otros esfuerzos destinados a lograr un acuerdo de paz.

"Como el presidente (Trump) ha señalado, en Sudán están teniendo lugar atrocidades tremendas", han indicado fuentes del Departamento de Estado en unas declaraciones concedidas a Europa Press, en las que han incidido en que "líderes de todo el mundo han pedido a Trump que use su poder e influencia para lograr un fin inmediato a lo que está pasando allí".

"Trabajaremos con Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Egipto y otros socios de Oriente Próximo para lograr el fin de estas atrocidades, al tiempo que al mismo tiempo se logra la estabilidad en Sudán", han afirmado, antes de recalcar que "la Junta de Paz es complementaria a otros esfuerzos destinados a lograr la paz, incluidos los acometidos por Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de la ONU".

En esta línea, un portavoz del Departamento de Estado ha trasladado esta misma idea y ha insistido en que la Junta de Paz --que cuenta con 27 "miembros fundadores", entre ellos solo Estados Unidos de entre los países miembro del Consejo de Seguridad de la ONU con derecho a veto, y dos países de la Unión Europea (UE)--, acomete labores "complementarias" a otras vías diplomáticas destinadas a lograr el fin del conflicto.

Las declaraciones llegan después de que el enviado especial de Estados Unidos para Asuntos Árabes y Africanos, Massad Boulos, desvelara en un encuentro celebrado el martes en Washington que el Cuarteto --integrado por Estados Unidos, Arabia Saudí, Egipto y EAU-- habría pactado un texto a presentar a las partes en conflicto, que aún deberían pronunciarse al respecto.

Boulos detalló que, en caso de que el documento sea aceptado por el Ejército y las RSF, se instauraría una tregua humanitaria que allanaría el camino para la retirada de combatientes de ciertas zonas para permitir el paso sin restricciones de la ayuda humanitaria en el país, sumido en una grave crisis a raíz del conflicto, que ha dejado millones de desplazados y refugiados.

En este sentido, apuntó que el documento será entregado al Consejo de Seguridad de la ONU una vez que sea ratificado por los miembros del Cuarteto, según ha recogido el portal sudanés de noticias Sudan Tribune, en medio de las críticas de Sudán al papel de EAU en el organismo debido a su apoyo a las RSF durante la guerra.

RESPALDO DE LA ONU A LAS LABORES DEL CUARTETO

El acto en Washington contó con la presencia del jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, quien hizo hincapié en "la horrible crisis humanitaria en Sudán desde hace más de mil días". "Demasiado. Demasiados días de hambruna, atrocidades brutales, vidas desarraigadas y destruidas. Mujeres y niñas sufriendo una violencia sexual aterradora", denunció.

"Hoy, señalamos que la comunidad internacional trabajará junta para poner fin a este sufrimiento y garantizar que la ayuda vital llega a comunidades que la necesitan de manera desesperada", dio, antes de adelantar que la ONU "trabajará con el asesor (Boulos) y el Cuarteto, así como otros actores internacionales, para garantizar que los muchos obstáculos a este trabajo son eliminados".

"Pediremos a la comunidad internacional que nos respalde y garantice la rendición de cuentas por cualquier violación de la tregua", afirmó, al tiempo que desveló que "se ha fijado como fecha límite el inicio del Ramadán, dentro de un par de semanas, para lograr avances visibles en esta labor".

Por último, Fletcher remarcó que "Naciones Unidas apoya plenamente la labor del Cuarteto para lograr una tregua humanitaria, incluida la desmilitarización de zonas clave, junto con la rápida ampliación de la asistencia humanitaria vital en todo el país", en línea con el documento que habría sido pactado por este grupo de trabajo.

Así, durante el encuentro se lanzó un nuevo fondo de recaudación para financiar esta entrega de ayuda humanitaria, con EAU prometiendo entregar 500 millones de dólares (cerca de 433 millones de euros), según el diario emiratí 'The National', y Estados Unidos garantizando otros 200 millones de dólares (alrededor de 170 millones de euros), con el objetivo fijado en un total de 1.500 millones de dólares (unos 1.270 millones de euros).

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar RSF en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.