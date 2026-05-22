EEUU asegura que la venta de armas a Taiwán se encuentra "suspendida" por la ofensiva en Irán

El secretario de la Marina de EEUU, Hung Cao. - Europa Press/Contacto/Andrew Thomas

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario interino de la Marina de Estados Unidos, Hung Cao, ha asegurado que la venta de armas a Taiwán se encuentra temporalmente "suspendida" por la ofensiva desatada en febrero por las autoridades estadounidenses e israelíes contra Irán, una medida adoptada para garantizar que el Ejército cuenta con suficiente munición y equipamiento para sus operaciones en Oriente Próximo.

Durante una serie de declaraciones ante el Congreso estadounidense, Cao ha abordado la congelación de 14.000 millones de dólares (alrededor de 12.000 millones de euros) en contratos de compraventa de armas con Taiwán y ha afirmado que "ahora mismo está pausado". "Nos estamos asegurando de que tenemos todo lo que necesitamos. Después seguiremos adelante con esta venta", ha afirmado.

Al ser preguntado sobre la futura venta de este armamento, ha recalcado que serán el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el de Estado, Marco Rubio, los que anunciarán la decisión definitiva llevado el caso.

Las declaraciones de Cao, recogidas por la cadena de televisión CBS, parecen contradecir la razón que el presidente, Donald Trump, ha esgrimido para esta suspensión al afirmar que se debe al uso de una "moneda de cambio" con China. "Puede que la apruebe, puede que no", ha declarado Trump.

Tras su viaje a China, manifestó que el tema había sido abordado con el presidente chino, Xi Jinping, antes de afirmar que "tomaría una decisión próximamente", en un periodo de tiempo "bastante breve". Además, evitó comprometerse a la hora de confirmar finalmente si estas ventas saldrían adelante.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, ha rechazado este tipo de contratos y ha recalcado que Pekín se opone "firme y consistentemente" a la compraventa de armamento entre Estados Unidos y la isla, la cual considera una provincia más bajo su soberanía.

Estados Unidos aprobó una venta récord de armas a Taiwán por valor de 11.000 millones de dólares (9.400 millones de euros) a finales de 2025, pero el paquete de 14.000 millones de dólares lleva meses estancado en el despacho del presidente a medida que crece la tensión entre China y Taiwán.