EEUU bloquea la vuelta de sus ciudadanos desde RDC por el ébola, a menos que pasen 21 días en un tercer país

Bandera de Estados Unidos (archivo) - Europa Press/Contacto/Milo Hess

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han anunciado que los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en República Democrática del Congo (RDC) no podrán viajar al país en vuelos comerciales a menos que pasen 21 días en un tercer país antes de embarcar en un avión hacia su destino final, en medio de la expansión del brote de ébola declarado a mediados de mayo en el este del territorio congoleño.

Un funcionario de la Casa Blanca ha indicado en declaraciones concedidas a Europa Press que el secretario de Sanidad, Robert F. Kennedy, ha firmado una actualización de una orden vigente ante "los nuevos patrones de riesgo" del brote, que se ha propagado hacia la zona central del país, "incluida un área a unas horas de la capital, Kinshasa, tras estar más contenida en la zona oriental del país".

Así, ha explicado que la Administración ha actuado a partir de esta actualización para "usar competencias" contempladas por la ley para "poner a todo ciudadano estadounidense que haya estado en RDC en una lista de prohibición de embarque en vuelos comerciales que se dirijan a Estados Unidos".

"Los ciudadanos estadounidenses que se encuentren o hayan estado recientemente en RDC solo podrán embarcar en un vuelo comercial a Estados Unidos si han pasado al menos 21 días fuera de RDC", ha manifestado, antes de agregar que Washington tiene constancia de "unas dos decenas" de estadounidenses que "iban a embarcar hoy" en este tipo de vuelos, por lo que se verían afectados por la prohibición.

En este sentido, ha detallado que el Departamento de Estado estadounidense "trabajará con estas personas para asistirlas durante su periodo de espera de 21 días antes de que puedan embarcar en un vuelo comercial de vuelta a casa". "Muchos estadounidenses en RDC se encuentran allí trabajando para ONG, con las que hemos estado en contacto, o por motivos de negocios internacionales", ha especificado.

"Un grupo más reducido de estadounidenses está allí por su cuenta, y el Departamento de Estado les brindará asistencia consular para que puedan cumplir con el periodo de espera de 21 días en un tercer país y regresar a casa cuando así lo deseen", ha destacado este funcionario, que ha recordado que "los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) proporcionarán evaluaciones médicas a los estadounidenses que se encuentren en RDC y en otros lugares".

Por último, este funcionario ha esgrimido que durante los últimos dos meses, en referencia a la declaración del brote a mediados de mayo, la Administración de Estados Unidos "ha advertido reiteradamente a los estadounidenses sobre los peligros de viajar a RDC, incluido un aviso emitido el pasado fin de semana por el Departamento de Estado".

"EXPLORACIÓN DE RECURSOS" PARA POSIBLES "AISLAMIENTOS"

Por su parte, un portavoz del Departamento de Estado estadounidense ha afirmado en declaraciones a Europa Press que "no ha recibido ninguna llamada" durante la última semana por parte de estadounidenses que "busquen asistencia en su salida (de RDC) en relación con el ébola". "Estamos preparados para asistir a todo ciudadano estadounidense que haya estado recientemente en RDC", ha apuntado.

"El Departamento de Estado está explorando activamente recursos adicionales relacionados con la cuarentena para los estadounidenses que necesitan aislarse antes de regresar a Estados Unidos", ha remarcado, antes de agregar que Washington "se está coordinando con sus socios humanitarios" a partir de esta nueva orden derivada de la expansión del brote de ébola.

De esta forma, este portavoz ha hecho hincapié en que el departamento "continúa trabajando estrechamente" con los CDC, la principal agencia federal encargada de esta respuesta, para "movilizar los recursos globales (de Estados Unidos) en apoyo de la respuesta a este brote, priorizando siempre la protección de los estadounidenses y de la gran patria estadounidense".

"La Administración Trump no tiene mayor prioridad que la seguridad de los estadounidenses", ha insistido, antes de recordar que el Departamento de Estado cuenta con una línea telefónica consular para "mantener comunicación constante con los estadounidenses afectados", a los que "se dan actualizaciones de seguridad en tiempo real en materia sanitaria".

La decisión de Washington ha sido adoptada después de que Alemania confirmara el lunes la evacuación al país de un segundo ciudadano estadounidense infectado con ébola en RDC para recibir tratamiento médico, cerca de dos meses después de una primera evacuación de este tipo en pleno brote de la enfermedad en el país africano.

El Ministerio de Sanidad alemán indicó en un breve comunicado que "como parte de su respuesta, Alemania está dando atención médica a otro paciente contagiado de ébola en RDC", antes de especificar que el paciente, cuya identidad no ha trascendido, fue ingresado el domingo en el Hospital Universitario de Fráncfort. Los CDC dijeron el viernes que se trataba de un trabajador humanitario.

EL ÚLTIMO BALANCE OFICIAL

Por su parte, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de RDC indicó en su último balance que hasta la fecha se han confirmado 1.926 casos, con 702 muertos y 318 pacientes recuperados. Asimismo, ha agregado que 753 personas se encuentran hospitalizadas con una tasa de seguimiento de contactos del 78,3%.

El organismo destacó además que "la respuesta (al brote) mantiene una vigilancia epidemiológica activa con un alto volumen de alertas investigadas y una capacidad operativo de aislamiento, lo que permite detectar rápidamente los casos y dirigirlos a las estructuras de atención adecuadas".

"Los avances en la atención clínica y las curas los equipos sanitarios siguen registrando nuevos pacientes recuperados y ofreciendo una atención integral al paciente, incluido el apoyo psicosocial, lo que fortalece la confianza de la comunidad e ilustra la eficacia de los protocolos terapéuticos implementados", afirmó, según un comunicado del Ministerio de Comunicación congoleño.

En este contexto, el presidente de RDC, Félix Tshisekedi, nombró el lunes a un "director de campo" para la respuesta de las autoridades al brote de ébola, según un mensaje publicado por la Presidencia a través de redes sociales.

El mandatario ha indicado que Steve Ahuka será "director de campo para la respuesta contra la enfermedad", tras una reunión del organismo creado 'ad hoc' para coordinar las actividades frente a la epidemia, afirmó la Presidencia de RDC.

El paso ha sido adoptado "ante la persistencia de la epidemia en la provincia de Ituri y la tendencia a su extensión en otras provincias de RDC hasta ahora no afectadas", en medio de la defensa del ministro de Sanidad, Roger Kamba, a los esfuerzos acometidos para "sensibilización comunitaria" frente a la enfermedad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote --que deja además dos fallecidos en Uganda-- como una emergencia de salud pública de interés internacional, ante la preocupación por la expansión de la enfermedad. En esta ocasión, el brote está causado por la cepa Bundibugyo, que no cuenta con vacuna o tratamiento aprobado.

RDC --que en diciembre de 2025 decretó el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.