EEUU cifra en cerca de 1.300 los presuntos miembros del Tren de Aragua detenidos en lo que va de año

Archivo - Bandera de Estados Unidos (EEUU). - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han informado este jueves de que han detenido a casi 1.300 presuntos miembros de la banda criminal venezolana del Tren de Aragua, declarada organización terrorista por la Administración estadounidense, en lo que va de año.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha indicado en un comunicado que se trata de 1.296 detenciones y ha afirmado que "no hay refugio alguno para estos terroristas".

"Asesinos, traficantes de sexo, traficantes de drogas, ladrones y otros criminales asociados con la pandilla venezolana terrorista han sido arrestados en números sin precedentes", ha destacado. "No hay santuario para estos terroristas", ha reafirmado el DHS, en una alusión a la política migratoria de los demócratas.

En este sentido, ha afirmado que cada día, las fuerzas de seguridad trabajan para "lograr la salida del país de estos criminales ilegales y hacer que Estados Unidos sea segura de nuevo".

Según informaciones recogidas por el diario 'Washington Examiner', estos arrestos han tenido lugar entre el 20 de enero de 2025, cuando el presidente, Donald Trump, llegó a la Presidencia, y el 8 de octubre de este año. En ese período, cerca de 350 personas supuestamente vinculadas a la organización han sido acusadas de delitos federales.

En febrero de 2025, el Gobierno estadounidense designó como organizaciones terroristas extranjeras a varias bandas criminales, entre ellas el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Noreste, Cárteles Unidos y la MS-13.