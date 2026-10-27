EEUU concederá visados al excandidato presidencial Flávio Bolsonaro y su familia

El excandidato a la Presidencia de Brasil Flávio Bolsonaro - Daniel Ramalho / Xinhua News / Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos concederán visados al excandidato presidencial de Brasil Flávio Bolsonaro y a su familia, quienes han puesto rumbo al país norteamericano este mismo martes, durante una jornada en la que la Policía ha anulado los pasaportes del aspirante por el Partido Liberal y el Suprmeo ha ordenado investigarlo por la supuesta financiación extranjera de su campaña.

Un portavoz del Departamento de Estado ha confirmado en declaraciones a Europa Press que la cartera dirigida por Marco Rubio "expedirá visados a Flávio Bolsonaro y a su familia y les permitirá entrar en Estados Unidos".

El diputado del Partido Liberal Mauricio Marcon ha asegurado que Bolsonaro "ha tomado un vuelo y se dirige a exiliarse en Estados Unidos" en un vídeo difundido en sus redes sociales en el que ha comparado al dirigente ultraderechista con la líder opositora venezolana María Corina Machado.

"Al igual que María Corina Machado cuando huyó de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, Flávio Bolsonaro, el candidato derrotado en las elecciones, también busca asilo en otro país", ha indicado.

Flávio Bolsonaro ha viajado a Estados Unidos, donde reside su hermano Eduardo Bolsonaro, pese a estar condenado por la Justicia brasileña a cuatro años de la prisión por coacciones a la justicia, en el marco de la causa por golpe de Estado contra su padre, Jair Bolsonaro.

En el país norteamericano, el excandidato a la Presidencia "denunciará el régimen impuesto por Lula, Xandão --en alusión al juez del Supremo Alexandre de Moraes-- y todo ese grupo contra el pueblo brasileño", ha agregado el diputado.

Según han avisado "aliados" del excandidato, aquí bajo condición de anonimato, al diario 'Folha', Flávio Bolsonaro ha partido desde la ciudad argentina de Puerto Iguazú rumbo a Estados Unidos en un plan confeccionado por uno de sus abogados.

La Policía brasileña ha anulado los pasaportes del excandidato, ya que este no los ha presentado en el plazo que se le había dado para ello y comenzado a investigar su paradero.

Al mismo tiempo, el Supremo ha ordenado a la Policía Federal que abra una investigación contra este por la financiación extranjera de su campaña, así como por la manipulación del algoritmo en redes sociales para favorecer sus contenidos frente al de otros aspirantes.