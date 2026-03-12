EEUU confirma un incendio en el portaaviones 'Gerald Ford' "no relacionado con combates"

Archivo - El portaaviones 'USS Gerald R. Ford', el mayor de la Armada estadouniense a su paso por Islas Vírgenes. - Europa Press/Contacto/Christopher Drost - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Mando Central de las Fuerzas Navales de Estados Unidos ha informado este jueves de un incendio en su mayor portaaviones, 'USS Gerald R. Ford', en un episodio "no relacionado con combates" y que se habría originado en las lavanderías del buque militar y deja al menos dos marines heridos.

"El 'USS Gerald R. Ford' experimentó un incendio que se originó en las áreas principales de lavandería del buque. La causa del incendio no está relacionada con combates y ya se encuentra contenido", ha confirmado la Quinta Flota de Estados Unidos sobre el portaaviones actualmente desplegado en el mar Rojo para dar apoyo a la operación estadounidense en Irán.

En sentido, la Marina estadounidense ha informado de que no se han producido "daños en el sistema de propulsión del barco" por lo que el portaaviones permanece "totalmente operativo".

El incendio deja al menos dos marines heridos. "Están recibiendo actualmente tratamiento médico por heridas que no ponen en peligro su vida y se encuentran en condición estable", ha añadido el Mando Central de las Fuerzas Navales norteamericano.