EEUU confirma el inicio de las conversaciones entre Líbano e Israel en Roma

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio - Europa Press/Contacto/Russian Foreign Ministry's o

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado este martes el inicio de conversaciones entre Líbano e Israel en la capital italiana, Roma, que se prolongarán hasta este jueves y que tienen como objetivo avanzar en la implementación del acuerdo marco alcanzado a finales del pasado mes de junio entre las partes.

"Estas discusiones reúnen a equipos técnicos de ambos gobiernos para avanzar en la implementación completa del marco trilateral, incluyendo el proceso de las zonas piloto, el desarme verificado de Hezbolá y otras amenazas a la seguridad respaldadas por Irán, el reagrupamiento de las fuerzas israelíes en el sur de Líbano y la preparación del terreno para un acuerdo integral de paz y seguridad", ha señalado el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en redes sociales.

Las conversaciones facilitadas por Washington se producen tras las reuniones que mantuvo de forma bilateral el presidente Donald Trump con su homólogo libanés, Joseph Aoun, y con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca a finales de julio.

"Estados Unidos sigue completamente comprometido con el apoyo a ambos gobiernos mientras llevan adelante este proceso de una manera que brinde seguridad duradera para ambos países, elimine las amenazas a la seguridad de Israel y restaure la autoridad del Estado libanés en todo el sur", ha zanjado Pigott.

El líder del partido-milicia chií libanés Hezbolá, Naim Qassem, ha advertido este mismo martes a las autoridades de Líbano de que el diálogo con Israel no es más que una nueva "concesión" a quien bombardea el país y pone en riesgo "la soberanía y la unidad de la patria", acusando así al presidente Aoun de ser un "aliado" de la parte israelí.