EEUU confirma "más de 3.000 objetivos" alcanzados durante la primera semana de la operación 'Furia Épica' contra Irán

Operación 'Furia Épica' de EEUU e Israel contra Irán - MANDO CENTRAL DE EEUU

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército estadounidense ha afirmado este sábado que sus fuerzas han alcanzado "más de 3.000 objetivos" tras los primeros siete días desde el lanzamiento de la ola de ataques contra Irán junto a Israel en la llamada operación 'Furia Épica', asegurando que continuarán con el operativo en Oriente Próximo.

"Las fuerzas estadounidenses han atacado más de 3.000 objetivos en la primera semana de la Operación 'Furia Épica" y no nos detendremos", ha manifestado el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en una escueta publicación en redes sociales en la que han revelado imágenes de algunas de las acciones emprendidas en el marco de esta ofensiva en suelo iraní.

Estas cifras llegan en una jornada de nuevas acusaciones de ataques cruzadas entre Washington y Teherán, que han venido acompañadas además de continuos ataques aéreos por parte de ambos bandos.

Por un lado, el Ejército de EEUU ha denunciado ataques iraníes contra edificios residenciales en Bahréin durante este viernes y ha avisado de que dará una respuesta contundente en represalia, después de que Qatar condenara ataques contra residencias de efectivos de la Marina del país.

Por su parte, el representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saeed Iravani, ha acusado a Estados Unidos y a Israel de llevar a cabo ataques "indiscriminados" contra infraestructura civil, incluyendo ataques o zonas residenciales.

El contrataque iraní a la ofensiva desencadenada por EEUU e Israel el pasado fin de semana ha alcanzado asimismo a varios países de la región. Teherán esgrime que estos ataques están dirigidos contra intereses y activos militares estadounidenses en la zona y en modo alguno representa un ataque directo contra los países afectados.