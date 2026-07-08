EEUU confirma la muerte de un comandante tras el "aterrizaje de emergencia" de un helicóptero en el mar Arábigo

Archivo - Un helicóptero 'MH-60S Sea Hawk' durante su despegue del portaaeronaves 'USS Abraham Lincoln' en el marco de la ofensiva lanzada en febrero de 2026 por Estados Unidos e Israel contra Irán (archivo) - Europa Press/Contacto/Us Navy/U.S. Navy - Archivo

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Armada de Estados Unidos ha confirmado la muerte de un comandante tras el "aterrizaje" de emergencia la semana pasada de un helicóptero en el mar Arábigo, después de suspender el 5 de julio las labores de búsqueda y rescate en la zona, al tiempo que ha reiterado que el suceso no estuvo causado por una "acción hostil".

Así, ha identificado al fallecido como Gabriel Edwards, comandante del 5º Escuadrón de Helicópteros de Combate Marino y ha trasladado sus condolencias a su familia, al tiempo que ha destacado su papel en el seno de las Fuerzas Armadas del país africano.

La Armada ha indicado que las labores de búsqueda y rescate se extendieron durante 102 horas y cubrieron un área de más de 36.000 kilómetros cuadrados, unos trabajos en los que estuvieron implicados buques y aviones de dos grupos grupo de combate de portaaviones desplegados en Oriente Próximo.

"La causa del incidente sigue bajo investigación. No hay indicaciones de que la emergencia fuera causada por una acción hostil", ha destacado en su comunicado, en el marco del conflicto en Oriente Próximo a raíz de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, con un frágil alto el fuego en vigor desde el 8 de abril.