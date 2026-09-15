EEUU confirma un nuevo bombardeo contra "una instalación" de Al Shabaab en el sur de Somalia

Archivo - Bandera de Estados Unidos (EEUU). - AFP7 VÍA EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha confirmado la ejecución de un nuevo bombardeo contra "una instalación" del grupo terrorista Al Shabaab, vinculado a la organización terrorista Al Qaeda, en el sur de Somalia, en un ataque que habría sido llevado a cabo "en coordinación" con las autoridades somalíes.

El Mando África de Estados Unidos (AFRICOM) ha señalado en un breve comunicado que lanzó el ataque el lunes en los alrededores de Saacou, antes de incidir en que el bombardeo fue ejecutado "en coordinación con el Gobierno federal de Somalia", que por ahora no se ha pronunciado al respecto.

El AFRICOM no ha especificado si el bombardeo se saldó sin bajas entre las filas del grupo terrorista, si bien subrayado que "sigue actuando junto al Gobierno federal y las Fuerzas Armadas de Somalia para degradar las capacidades de Al Shabaab a la hora de amenazar a fuerzas y ciudadanos estadounidenses".

El Ejército estadounidense ha confirmado durante la última semana al menos cuatro ataques contra el grupo extremista en diversos puntos de Somalia, en apoyo a las operaciones de las fuerzas somalíes con respaldo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente somalí, Hasán Sheij Mohamud.