EEUU confirma nuevos ataques contra posiciones de Estado Islámico en Siria

Humo en el campo de desplazados de Al Hol, en el norte de Siria - Moawia Atrash/dpa

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ejército estadounidense ha confirmado este miércoles que llevó a cabo cinco ataques contra posiciones de Estado Islámico en distintos puntos de Siria que coincide con la toma de control de las autoridades de transición de las áreas controladas por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) a Damasco.

"El ataque a estos objetivos demuestra nuestro enfoque y determinación constantes para prevenir el resurgimiento de Estado Islámico en Siria", ha indicado el comandante del Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM), Brad Cooper.

Los ataques se llevaron a cabo entre el 27 de enero y el 2 de febrero y alcanzaron un puesto de comunicaciones, nodos logísticos críticos e instalaciones de almacenamiento de armas. Washington lanzó alrededor de 50 municiones de precisión desde aviones de ala fija, giratoria y no tripulados.

"Operar en coordinación con las fuerzas de la coalición y sus aliados para garantizar la derrota definitiva de Estado Islámico hace que Estados Unidos, la región y el mundo sean más seguros", ha señalado Cooper en un comunicado.

Los ataques, como ya ha indicado en otras ocasiones, forman parte de la Operación Ojo de Halcón lanzada y anunciada el 19 de diciembre de 2025 por orden del presidente estadounidense, Donald, Trump en respuesta directa al ataque de Estado Islámico contra fuerzas estadounidenses y sirias en la región de Palmira.