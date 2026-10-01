EEUU confirma nuevos bombardeos "en coordinación" con Somalia contra presuntos objetivos de Al Shabaab

Archivo - Dron MQ-1 Predator del Ejército de Estados Unidos, en una fotografía de archivo - Tsgt. Effrain Lopez / Zuma Press / Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha confirmado haber perpetrado nuevos bombardeos "en coordinación" con las autoridades de Somalia contra supuestos objetivos de Al Shabaab, vinculado a la organización terrorista Al Qaeda, en diversos puntos del país africano, en medio del incremento de estas operaciones durante las últimas semanas.

El Mando África de Estados Unidos (AFRICOM) ha indicado en un breve comunicado que los ataques fueron ejecutados el 25 de septiembre en los alrededores de Uelmaro y Alí Farhan, situadas en cerca de Jilib, en el sur de Somalia.

"AFRICOM, junto con el Gobierno de Somalia y las Fuerzas Armadas somalíes, continúa tomando medidas para reducir la capacidad de Al Shabaab de amenazar a las fuerzas estadounidenses y a nuestros ciudadanos en el extranjero", ha subrayado, sin que Mogadiscio se haya pronunciado sobre este ataque.

El presidente de Somalia, Hasán Sheij Mohamud, aseguró a principios de julio que el Ejército lanzará "una ofensiva final" para derrotar a Al Shabaab, antes de recalcar que estos planes están siendo ya preparados por las autoridades, mientras que las fuerzas estadounidenses han incrementado durante las últimas semanas los ataques confirmados contra el grupo en el país africano.