EEUU confirma el repliegue de tropas israelíes en Gaza tras la entrada en vigor del alto el fuego

Archivo - El enviado especial de Estados Unidos para Oriente Próximo, Steve Witkoff. - Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA - Archivo

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El enviado especial de Estados Unidos para Oriente Próximo, Steve Witkoff, ha confirmado este viernes que las tropas israelíes se están replegando en la Franja de Gaza tras la entrada en vigor del alto el fuego alcanzado en el marco del acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Witkoff ha indicado así que el Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) ha dado fe de que este repliegue se está produciendo, por lo que las tropas están siendo movilizadas hasta las "nuevas líneas de despliegue trazadas en Gaza", según un mensaje difundido a través de redes sociales.

"El periodo de 72 horas para la liberación de los rehenes ha comenzado", ha dicho, en relación al intercambio entre presos palestinos y la totalidad de los rehenes que quedan en el enclave palestino, ya sea vivos o muertos.

Este mismo viernes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha explicado que unos 200 efectivos del CENTCOM supervisarán desde Israel y países vecinos la evolución del acuerdo de paz para Gaza como parte de una fuerza internacional.

Las operaciones de las tropas estadounidenses estarán supervisadas por el comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, con el papel específico de "observar y garantizar que no haya violaciones ni incursiones".