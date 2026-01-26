EEUU y Corea del Sur refuerzan su cooperación nuclear para el desarrollo de nuevos submarinos

Archivo - El submarino 'USS Vermont' de la Armada de Estados Unidos cerca de una base militar surcoreana en Busan. - -/YNA/dpa - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos y Corea del Sur han mostrado este lunes su compromiso a reforzar la cooperación en materia nuclear entre los dos países con la vista puesta en el desarrollo de nuevos submarinos que utilicen este tipo de energía para propulsarse, un anuncio que se ha producido durante la visita del secretario adjunto de Defensa estadounidense, Elbridge Colby, a territorio surcoreano.

Allí, Colby ha mantenido un encuentro con el ministro de Defensa de Corea del Sur, Ahn Gyu Back, en lo que ha supuesto la primera visita de Colby al país --importante aliado de Estados Unidos--, desde que llegó al cargo. En este sentido, ha reafirmado la importancia de "contener" a Corea del Norte, según recoge el citado ministerio en un comunicado.

Las partes han abordado, además, cuestiones de interés común, como "la capacidad operativa conjunta en tiempos de guerra", además de otros asuntos relacionados con la seguridad en la región.

Ahn ha destacado, en este sentido, que las partes gozan de una gran relación bilateral, la cual ha "alcanzado un punto de inflexión" a lo largo del último año, por lo que han apostado por desarrollar una mayor cooperación en materia de defensa, tal y como recoge el texto.

"Colby se ha comprometido a seguir reforzando dicha cooperación y ha defendido la adquisición de este tipo de submarinos por parte de Corea del Sur, al que considera un aliado modelo de Washington", ha sostenido.

Por último, el ministro surcoreano ha destacado la importancia de mantener una "postura sólida de defensa conjunta" frente a Corea del Norte, algo "fundamental para salvaguardar la paz y la estabilidad en la península de Corea".