EEUU da "unos días más" a Riad por el caso Jashogi pero Mnuchin no irá a la cita sobre inversión

Publicado 18/10/2018 18:59:53 CET

WASHINGTON, 18 Oct. (Reuters/EP) -

Estados Unidos ha optado este jueves por dar más tiempo a Arabia Saudí para investigar la desaparición del periodista Yamal Jashogi pero ha decidido que su secretario de Comercio, Steve Mnuchin, no acudirá a una conferencia de inversión que se celebrará próximamente en el reino.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se ha reunido durante algo menos de una hora con el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien le ha informado sobre sus conversaciones de esta semana con las autoridades saudíes y turcas en relación con la desaparición de Jashogi, de quien no se han tenido noticias desde que entró el pasado 2 de octubre en el consulado saudí en Estambul.

Al término del encuentro, Pompeo ha dicho que dejó claro a los saudíes en su visita a Riad, durante la que se reunió con el rey Salmán y el príncipe heredero, que Estados Unidos "se toma este asunto con respecto a Jashogi muy seriamente".

"Ellos me dejaron claro que también entienden la seriedad de la desaparición de Jashogi. También me han garantizado que realizarán una investigación completa y exhaustiva de todos los hechos en torno a Jashogi y que lo harán de forma oportuna", ha añadido.

El secretario de Estado ha indicado que ha dicho a Trump que "debemos darles unos días más para completar" su investigación con el fin de tener una idea completa de lo que ocurrió para que "en ese punto podamos tomar decisiones sobre cómo, o si, Estados Unidos debería responder al incidente en torno a Jashogi".

"Creo que es importante que todos recordemos que tenemos una larga y estratégica relación, desde 1932, con el reino de Arabia Saudí", ha subrayado Pompeo.

Posteriormente, Mnuchin ha anunciado en Twitter que no asistirá a la conferencia de la próxima semana en Arabia Saudí. "Me acabo de reunir con Trump y Pompeo y hemos decidido que no participaré en la cumbre Iniciativa de Inversión Futura en Arabia Saudí", ha indicado.

Los saudíes han dicho que prevén seguir adelante con la conferencia, prevista del 23 al 25 de octubre, pese a la cancelación de asistencia de destacados empresarios, altos cargos gubernamentales y periodistas. Mnuchin se suma a la decisión de representantes de Reino Unido, Francia, Alemania y Países Bajos de no acudir.