EEUU da marcha atrás y renovará su respaldo a las operaciones militares internacionales contra Al Shabaab en Somalia

Archivo - Bandera de Estados Unidos (EEUU). - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado que renovará respaldo a las operaciones militares internacionales en Somalia contra Al Shabaab, vinculado a la organización terrorista Al Qaeda, dando así marcha atrás en su decisión de retirar su apoyo y dejar de entregar fondos a la Oficina de Apoyo de Naciones Unidas en Somalia (UNSOS), clave en estos esfuerzos.

"Tras considerarlo, Estados Unidos ha decidido apoyar la renovación durante un año de los mandatos de la UNSOS y la Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana en Somalia (AUSSOM)", ha dicho un portavoz del Departamento de Estado estadounidense en unas declaraciones a Europa Press en las que ha incidido en que el paso llega tras "una evaluación exhaustiva de las tendencias de seguridad a nivel regional y en consultas estrechas con los aliados y socios en la región".

Así, ha hecho hincapié en que este paso "no es un compromiso indefinido sobre el apoyo de Estados Unidos" y ha reiterado que "sigue siendo crítico que Somalia y la UA aceleren e intensifiquen su planificación para la transición desde el apoyo financiero y logístico de la ONU hacia unas soluciones de seguridad regional más sostenibles".

Este portavoz ha argumentado además que el respaldo por parte de la UNSOS "ayudará a los socios africanos a contener las amenazas que emanan de Somalia", entre ellas "una expansión de la actividad terrorista y las disrupciones de la seguridad marítima", así como a la hora de "evitar la emergencia de una crisis de seguridad más amplia en la región que socave los intereses de Estados Unidos".

Previamente, las autoridades estadounidenses habían suspendido la entrega de financiación a la UNSOS, encargada de dar capacidades logísticas a las operaciones de la AUSSOM, y había dado de plazo a la misión hasta finales de 2027 para poner fin a sus operaciones, en medio de la frustración de Washington por la falta de progresos en la lucha contra Al Shabaab, que controla zonas del sur y el centro de Somalia.

La UNSOS fue establecida tras una resolución aprobada en enero de 2009 por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con el mandato inicial de dar apoyo logístico a la Misión de la UA en Somalia (AMISOM), que estuvo en pie entre 2007 y 2022 y que fue reemplazada por la Misión de Transición de la Unión Africana en Somalia (ATMIS) y que transicionó en enero de 2025 a la actual AUSSOM.

El mandato de la UNSOS fue extendido en 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026 por una nueva resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, autorizando a los Estados miembro de la UA a mantener el despliegue de hasta 11.826 uniformados, incluidos 680 policías, así como a dar apoyo a cerca de 20.900 miembros del Ejército y la Policía Nacional de Somalia que participen en operaciones conjuntas o coordinadas con la AUSSOM.

Por su parte, la AUSSOM tiene como objetivo declarado apoyar "la estabilización, la seguridad y la construcción de administraciones estatales" de cara a "transferir la totalidad de las responsabilidades de seguridad a las fuerzas de seguridad de Somalia de cara a diciembre 2029", para lo que hay en pie un calendario por fases de cuatro etapas que estaría sufriendo algunos obstáculos.

INSEGURIDAD Y CRISIS POLÍTICA

El grupo islamista, que ha reivindicado decenas de ataques durante los últimos meses, incluido uno en octubre en el que aseguró que había matado a cientos de militares somalíes --sin que Mogadiscio haya dado un balance de bajas en los enfrentamientos--, ha sido además objetivo de bombardeos del Ejército de Estados Unidos.

Las autoridades de Somalia cuentan con un importante apoyo internacional en la lucha contra la organización, si bien Uganda -que aporta el principal contingente de tropas internacionales en Somalia-- anunció recientemente que retirará sus fuerzas de territorio somalí de cara a finales de 2027.

El país africano se encuentra sumido además en una grave crisis política, ahondada la semana pasada cuando el presidente, Hasán Sheij Mohamud, cesó al presidente del Tribunal Supremo antes de que fallara contra su decisión de mayo de prorrogar un año su mandato, un hecho que desató nuevos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y grupos opositores.

La comisión electoral anunció a mediados de octubre que las legislativas se celebrarán el 15 de abril y las presidenciales el 15 de mayo de 2027 -tras su aplazamiento en mayo de este año--, dos comicios aplazados por la crisis política generada en torno a Mohamud, quien argumentó que la extensión de su mandato era necesaria para evitar un vacío de poder tras el colapso de las negociaciones con la oposición sobre la votación.

Parte de las tensiones derivan de sus esfuerzos para sacar adelante una nueva ley electoral que reintroduce el sufragio universal siguiendo el sistema de votación 'una persona, un voto', sistema eliminado desde 1969, cuando Mohamed Siad Barre se hizo con el poder tras un golpe de Estado. Barre permaneció en el cargo hasta 1991, cuando tuvo que huir al exilio a Nigeria tras una rebelión armada

En la actualidad, el país africano cuenta con un sistema indirecto en el que los clanes y los parlamentos regionales eligen a sus representantes en el Parlamento federal, que, a su vez, es el encargado de elegir al presidente. El actual mandatario fue elegido en mayo de 2022 con este sistema, que prometió reformar para introducir el sufragio universal, entre críticas de opositores y varios estados somalíes.