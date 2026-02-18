EEUU da nuevos detalles de sus acusaciones contra China sobre un supuesto ensayo nuclear secreto en 2020

Archivo - El vicesecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Control de Armas y No Proliferación, Christopher Yeaw, en noviembre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein - Archivo

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han dado nuevos detalles sobre sus acusaciones contra China por un supuesto ensayo nuclear subterráneo en junio de 2020, rechazadas desde Pekín, y han insistido en la necesidad de que el gigante asiático se sume a un proceso de conversaciones sobre desnuclearización, tras la expiración del Nuevo START entre Washington y Moscú.

El vicesecretario de Estado sobre Control de Armamento y No Proliferación, Christopher Yeaw, ha afirmado durante un acto del 'think tank' Hudson Institute que una estación de medición de terremotos detectó el 22 de junio de 2020 un temblor de magnitud 2,75 en la escala abierta de Richter en la zona de ensayos de Lop Nor, en el oeste de China.

"He visto datos adicionales desde entonces. Hay muy pocas posibilidades de que diga que esto no fue una explosión, una explosión singular", ha dicho, antes de subrayar que los datos no coinciden con los que corresponderían a una explosión relacionada con la minería ni con un terremoto.

"Somos conscientes de que China llevó a cabo una prueba nuclear el 22 de junio de 2020", ha sostenido, al tiempo que ha dado los datos geográficos del punto en el que se habría registrado este temblor y ha pedido a la comunidad internacional que los analice. "Son consistentes con lo que se espera de una prueba explosiva nuclear", ha reiterado.

En este sentido, ha argumentado que habría sido una prueba "super crítica", y "no subcrítica, como las que lleva a cabo Estados Unidos". Por ello, ha hecho hincapié en que Washington podría retomar sus ensayos nucleares "en igualdad de condiciones". "Igualdad significa responder a un estándar previo. Basta con mirar a China o Rusia para encontrar ese estándar", ha esgrimido.

Yeaw ha destacado que todas las potencias nucleares, y no solo Estados Unidos y Rusia, deben comprometerse con un proceso de negociaciones multilaterales sobre control de armas, algo que Pekín ha descartado, pidiendo a Washington y Moscú que alcancen un acuerdo que reemplace al Nuevo START para mantener la estabilidad estratégica a nivel internacional.

PIDE INCLUIR A OTROS PAÍSES EN LAS NEGOCIACIONES

"Tras la expiración del Nuevo START, Estados Unidos ha propuesto conversaciones multilaterales de estabilidad estratégica como un medio para lograr un futuro control de armas nucleares", ha recordado Yeaw, quien ha puntualizado que "una postura multilateral puede evitar una carrera incesante a nivel de armas nucleares, limitar el incremento de las armas nucleares y abordar adecuadamente los asuntos relativos a los Estados nucleares que no son parte del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP)".

"Tenemos flexibilidad para ser creativos en la forma en la que hacemos esto", ha dicho. "No nos vamos a limitar de forma inapropiada sobre cómo pensamos acerca del problema y cómo aplicamos la estrategia", ha dicho, antes de acusar a China de "reciclar comunicados de larga data sobre el control de armas que buscan poner la responsabilidad principal de los progresos sobre Rusia y Estados Unidos".

De esta forma, ha insistido en que Pekín "avanza rápidamente hacia la paridad" a nivel nuclear con ambos países. "Llevan décadas usando estas frases como táctica. Creo que el resto del mundo ha permitido este comportamiento al permitir que se mantengan este tipo de argumentos", ha señalado, antes de preguntar si China "tendrá incentivos para un control significativo de armas una vez hayan logrado o superado la paridad".

Yeaw ha reseñado además que el TNP pide "abordar negociaciones de buena fe sobre medidas efectivas relativas al cese de la carrera de armas nucleares y el desarme nuclear". "Quizá solo sea un científico nuclear o no haya percibido los matices del lenguaje diplomático, pero no veo referencia a Estados Unidos o Rusia por una responsabilidad especial en esta materia", ha ironizado.

Por ello, ha remarcado que la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para incluir a China en estas conversaciones. "China dice que quiere evitar una carrera armamentística, pero no da transparencia para verificar estas afirmaciones. El presidente (Trump) ofrece una oportunidad para evitar una carrera armamentística a través de conversaciones multilaterales sobre estabilidad estratégica", ha zanjado.