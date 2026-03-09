EEUU declara como "terrorista" a la rama en Sudán de la organización islamista Hermanos Musulmanes

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante una rueda de prensa en febrero de 2026 en la capital de Eslovaquia, Bratislava (archivo) - Jakub Kotian/TASR/dpa

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha declarado este lunes como "terrorista" a la rama sudanesa de la organización islamista Hermanos Musulmanes y ha acusado a Irán de apoyar al grupo, menos de dos meses después de que Washington diera este mismo paso con otras filiales del grupo en países de Oriente Próximo.

El Departamento de Estado ha indicado en un comunicado que "Hermanos Musulmanes en Sudán integrado por el Movimiento Islámico Sudanés y su brazo armado, la Brigada Baraa bin Malik, usa una violencia desenfrenada contra civiles para socavar los esfuerzos por resolver el conflicto en Sudán y promover su ideología islamista violenta".

Así, ha resaltado que la organización "contribuyó con más de 20.000 combatientes a la guerra en Sudán, muchos de ellos habiendo recibido entrenamiento y otro tipo de apoyo de la Guardia Revolucionaria de Irán", antes de agregar que estos milicianos "cometieron ejecuciones en masa de civiles en zonas que capturaron y ejecutaron de forma reiterada y sumaria a civiles a partir de criterios de raza, etnia o supuesta afiliación con grupos opositores".

La cartera encabezada por Marco Rubio ha recordado que ya designó como terrorista en septiembre de 2025 a la Brigada Baraa bin Malik, antes de subrayar que "todas las propiedades e intereses" de la rama de Hermanos Musulmanes en Sudán que estén en territorio de Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan "bloqueados".

El propio Rubio ha destacado en un comunicado que "como principal Estado patrocinador del terrorismo a nivel mundial, el régimen iraní ha financiado y dirigido actividades malignas a nivel global a través de su Guardia Revolucionaria".

"Estados Unidos utilizará todas las herramientas disponibles para privar al régimen iraní y a las secciones de Hermanos Musulmanes de los recursos necesarios para participar o apoyar el terrorismo", ha zanjado el jefe de la diplomacia estadounidense.

Estados Unidos ya anunció en enero su decisión de declarar como "grupos terroristas" a las ramas de la organización islamista Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y Líbano, algo que Washington enmarca en sus esfuerzos para "proteger" al país y a sus socios en la región de Oriente Próximo.