EEUU declara a 'Los Tiguerones' como organización terrorista

Marco Rubio y Daniel Noboa - PRESIDENCIA DE ECUADOR EN X

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha declarado este miércoles organización terrorista a 'Los Tiguerones' con motivo de su visita oficial a Ecuador, desde donde ha anunciado sanciones contra siete exmiembros del Gobierno por aceptar sobornos de grupos criminales.

"Hoy designaremos como organización terrorista extranjera a un grupo conocido como 'Los Tiguerones' y esto se produce inmediatamente después de que, en julio, designáramos a otras tres, entre ellas 'Los Lobos' y 'Los Choneros'", ha destacado durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo, Roberto Kury.

Sobre ellas, ha dicho que no son grupos "normales", sino que son "organizaciones terroristas violentas y sanguinarias". "Tenemos que asegurarnos de seguir persiguiéndolas", ha defendido el jefe de la diplomacia estadounidense.

Rubio ha anunciado además que el Ejecutivo estadounidense impondrá sanciones contra "siete antiguos miembros del Gobierno, funcionarios" ecuatorianos, "por aceptar sobornos y traicionar sus deberes más esenciales en nombre de estas organizaciones terroristas", si bien no ha desvelado los nombres de los afectados.

Durante su intervención, ha señalado que Washington ya ha sancionado a "una red de 15 entidades y personas" y bloqueado "diez buques pesqueros" que eran empleados "para facilitar el narcotráfico y otras actividades".

Rubio, que se ha reunido asimismo con el presidente del país, Daniel Noboa, ha recibido de manos de éste la Orden Nacional Al Mérito en el grado de Gran Cruz en el marco de una visita para fortalecer la cooperación estratégica entre Washington y Quito.