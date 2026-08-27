EEUU denuncia los bombardeos de Sudán contra Chad y alerta contra una posible propagación de la guerra

Archivo - El enviado especial de Estados Unidos para Asuntos Árabes y Africanos, Massad Boulos, durante una comparecencia ante la prensa en julio de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han condenado el reciente bombardeo achacado a las Fuerzas Armadas de Sudán contra territorio de Chad y han alertado del riesgo de expansión de la guerra en el país africano, desatada en abril de 2023 entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

"Estados Unidos condena los recientes bombardeos de las Fuerzas Armadas sudanesas dentro de Chad", ha dicho el enviado especial de Estados Unidos para Asuntos Árabes y Africanos, Massad Boulos. "La violencia debe detenerse en Sudán y más allá", ha agregado, según un mensaje publicado a través de redes sociales tras los incidentes, condenados firmemente por Yamena.

Así, ha resaltado que "no hay una solución militar al conflicto ni justificación para expandir la violencia más allá de las fronteras de Sudán", al tiempo que ha reclamado a las partes que "acepten inmediatamente una tregua humanitaria, que protejan a los civiles y que permitan un acceso humanitario sin restricciones".

"El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debe actuar con urgencia para garantizar que el embargo de armas y el régimen de sanciones reflejan la realidad del conflicto y hacer que los que alimentan y expanden esta guerra rinden cuentas", ha sostenido, tras pedir extender el citado embargo -que afecta a Darfur-- a la totalidad del país africano.

Boulos ha hecho hincapié en que "el apoyo militar y financiero externo a las partes debe parar", tras lo que ha confirmado una "llamada productiva" con el presidente de Chad, Mahamat Idris Déby, con quien ha abordado "la preocupación mutua por la posibilidad de que la guerra en Sudán sobrepase las fronteras, azuzando una mayor escalada y amenazando la paz y la estabilidad regional".

Por último, ha desvelado que ha abordó con Déby el "papel vital" que juega Chad a la hora de "facilitar la entrega de ayuda humanitaria a la región de Darfur y apoyar a los refugiados sudaneses". "He mostrado nuestro agradecimiento por el papel de Chad y espero que una continuada cooperación y coordinación cercana sobre estas y otras prioridades compartidas", ha zanjado.

El Ejército de Chad confirmó el sábado que una serie de aviones y drones, presuntamente pertenecientes a las fuerzas sudanesas, bombardearon la semana pasada una columna de vehículos dentro del territorio nacional y a más de cien kilómetros de la frontera, motivo por el que Yamena puso a sus tropas en "el máximo nivel de alerta".

Naciones Unidas advirtió en marzo sobre una preocupante extensión del conflicto sudanés a Chad, después de que un ataque con drones causara víctimas mortales en la ciudad fronteriza de Tiné, en el este del país. Chad comparte una frontera de más de 1.000 kilómetros con Sudán y acoge a varios cientos de miles de refugiados que han huido del conflicto que enfrenta al Ejército sudanés con las RSF desde abril de 2023.

La guerra civil en el país africano estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.