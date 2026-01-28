EEUU deporta a tres antiguos miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán que entraron "ilegalmente" al país

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, durante una comparecencia ante la prensa en la Casa Blanca el 15 de enero de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han anunciado la deportación de tres antiguos miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán que entraron "ilegalmente" al país, en medio del aumento de las tensiones bilaterales y las amenazas del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, sobre una posible intervención militar contra territorio iraní.

El Departamento de Seguridad Nacional ha señalado en un comunicado que estas tres personas, a los que describe como "conocidos o supuestos terroristas", entraron a Estados Unidos "durante la Administración (del expresidente demócrata, Joe) Biden". "Todos ellos son antiguos miembros de la Guardia Revolucionaria, una organización terrorista", ha dicho.

Así, ha señalado que se trata de Ehsan Jaledi, Mohamad Mehrani y Morteza Nasirikakolaki, antes de especificar que entraron al país en septiembre, octubre y noviembre de 2024, respectivamente.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, ha recalcado que el organismo "está sacando del país a lo peor de lo peor y asegurándose de que están fuera, incluidos miembros de bandas violentas, asesinos, pedófilos y, en este caso, conocidos o sospechosos de terrorismo".

"El pueblo estadounidense merece una patria segura, libre de la amenaza del terrorismo extranjero, y eso es lo que la secretaria (del departamento, Kristi) Noem lucha por darles cada día desde hace un año". "La Administración Trump no permitirá que extranjeros ilegales que quieren causar daño a estadounidenses inocentes estén libres en nuestras comunidades. Serán arrestados y deportados", ha apostillado.

El departamento ha especificado que "el 70% de los arrestados por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) son criminales condenados o imputados". "Durante el primer año del mandato de Trump, el ICE arrestó a 43.305 personas que suponían un riesgo potencial a la seguridad", ha dicho, entre los que incluye a más de 1.400 sospechosos de terrorismo y más de 7.400 "miembros de bandas".