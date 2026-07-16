EEUU designa como terroristas a Los Viagras y al Cártel de Juárez

El secretario de Estado, Marco Rubio - Europa Press/Contacto/Marek Ladzinski

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este jueves que ha declarado como organizaciones terroristas extranjeras a Los Viagras y al Cártel de Juárez, por sus "numerosos" ataques, incluida la "masacre" de nueve personas de nacionalidad mexicana y estadounidense en el estado mexicano de Sonora, a finales de 2019.

"Hoy, el Departamento de Estado ha designado al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados", reza un comunicado del secretario de Estado, Marco Rubio.

La cartera diplomática estadounidense sostiene que ambos grupos son "cárteles narcoterroristas violentos que han cometido numerosos atentados" contra fuerzas de seguridad y civiles.

Entre ellos figura, la "masacre" de nueve personas --tres mujeres y seis menores-- de doble nacionalidad mexicana y estadounidense en el estado de Sonora, en el noroeste de México, en noviembre de 2019. "Fueron asesinados por sicarios de 'La Línea', la facción dominante del Cártel de Juárez", apunta Washington.

El Departamento ha enmarcado la medida en las "promesas" de la Administración Trump para "desmantelar los cárteles narcoterroristas" y ha asegurado que seguirá "manteniendo las drogas fuera de (las) calles y cortando las fuentes de ingresos que financian a los narcoterroristas violentos".