EEUU desplegará agentes migratorios en el espectáculo de la Super Bowl a cargo del puertorriqueño Bad Bunny

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado este miércoles que desplegará efectivos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante el próximo espéctaculo de la Super Bowl, en febrero de 2026, que amenizará el cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien ya ha cancelado su gira en este país ante el temor de que se produzcan redadas migratorias en sus conciertos.

Así lo ha confirmado el asesor de Seguridad Nacional la Casa Blanca Corey Lewandowski durante una intervención en un programa radiofónico en el que ha asegurado que "no hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente".

"Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar. Los encontraremos y los deportaremos", ha agregado al ser preguntado por la presencia de agentes de migración durante la actuación del puertorriqueño que tendrá lugar el 8 de febrero de 2026 en el Levi' Stadium de Santa Clara, en California.

Las declaraciones de Lewandowski llegan apenas tres días después de que se haya anunciado la actuación de Bad Bunny, causando un gran revuelo puesto que el artista ha decidido suspender su gira en Estados Unidos por la preocupación de que agentes del ICE puedan atacar a su público, mayoritariamente latino. El asesor del presidente Donald Trump ha considerado además la elección de Bad Bunny como "una vergüenza", alegando que el cantante "parece odiar" al país.