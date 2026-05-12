EEUU desvela que Israel envió a Emiratos baterías antiaéreas de la Cúpula de Hierro ante la amenaza de Irán

Archivo - El embajador de EEUU en Israel, Mike Huckabee, a la derecha de la foto, en una cena de gala con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante su visita a Washington el pasado julio. - Europa Press/Contacto/Al Drago - Pool via CNP

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, ha confirmado que las autoridades de Israel han ayudado militarmente a Emiratos Árabes Unidos (EAU) con el suministro de baterías antiaéreas de la 'Cúpula de Hierro' para hacer frente a la amenaza de Irán, en lo que considera un ejemplo de que los países del Golfo deben "elegir lado" y decidir si quieren alistarse junto a Estados Unidos e Israel o Irán y su "fanatismo chií radical".

"Israel les envió baterías del sistema de la 'Cúpula de Hierro' y personal para ayudar a operarlas. ¿Por qué? Porque existe una relación extraordinaria entre Emiratos e Israel basada en los Acuerdos de Abraham", ha desvelado el representante diplomático estadounidense en Israel en una intervención en un foro en Tel Aviv.

De esta forma, ha asegurado que este paso se sustancia como resultado de la firma de los Acuerdos de Abraham, de 2020 con el que naciones árabes --entre ellos EAU-- normalizaron las relaciones con Israel. "Miren los beneficios que han obtenido como resultado", ha dicho, en referencia a esa ayuda militar que hasta el momento no se había hecho pública.

Según Huckabee, la guerra en Irán ha dejado a las claras que los países del Golfo "van a tener que tomar una decisión" y elegir un bando ante la amenaza que representa Irán, que tomó represalias contra Emiratos y otros países de la zona tras la ofensiva contra Irán del pasado 28 de febrero.

"¿Qué es más probable: que sean atacados por Irán o por Israel? Y creo que pueden mirar a su alrededor y decir: 'Israel nos ayudó e Irán nos atacó'", ha señalado.

En este sentido, el embajador estadounidense ha incidido en que la lección que deben extraer estos países de la situación generada por la guerra en Irán es que Israel "no es su enemigo natural" y "no busca destruirlos". "No está intentando apoderarse de su territorio. No está enviando misiles contra sus zonas civiles. ¿Quién está haciendo eso? Irán", ha recalcado.

Por todo ello, ha subrayado que los países del Golfo deben "elegir bando" y decidir si quieren estar junto a Estados Unidos e Israel, en un bando, mientras que Irán y su fanatismo chií radical representan el otro. "¿De qué lado quieren estar?", se ha cuestionado.